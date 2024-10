TANANAI raggiunge la sua prima #1 con album e formati fisici; OLLY, ANGELINA MANGO e JVLI dominano i singoli

TANANAI ha raggiunto un importante traguardo con il suo nuovo album “CALMOCOBRA”, conquistando la prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia, secondo FIMI/GFK. Il suo disco di debutto, “RAVE, ECLISSI”, pubblicato nel 2022, aveva debuttato alla terza posizione. Con “CALMOCOBRA”, TANANAI è riuscito a superare “CONTAINERS” di NIGHT SKINNY, che scende al secondo posto. Tra le nuove entrate, “DIVERSE” di ORNELLA VANONI si posiziona alla tredicesima posizione, mentre “TENSION II” di KYLIE MINOGUE si trova alla venticinquesima.

Dopo la tragica morte di Liam Payne, la boyband ONE DIRECTION fa il suo rientro in classifica con diversi album. “MIDNIGHT MEMORIES” riappare alla ventinovesima posizione, seguito da “FOUR” alla trentaduesima, “MADE IN THE A.M.” alla cinquantaquattro, “UP ALL NIGHT” alla settantotto e “TAKE ME HOME” all’ottantaquattro.

Per quanto riguarda i singoli, il trio formato da OLLY, ANGELINA MANGO e JVLI mantiene la vetta con il brano “PER DUE COME NOI”. Debutta alla seconda posizione ALFA con il suo singolo “IL FILO ROSSO”. TANANAI, oltre al successo nella classifica degli album, si afferma anche nei formati fisici, dove “CALMOCOBRA” debutta alla numero uno, superando nuovamente “DIVERSE” di ORNELLA VANONI.

Questi dati mettono in luce non solo il talento di TANANAI, ma anche il ritorno nostalgico degli ONE DIRECTION, testimoniando l’affetto del pubblico verso queste formazioni artistiche. La presenza di artisti come ALFA e ORNELLA VANONI dimostra la continua varietà e ricchezza della scena musicale italiana, capace di attrarre ascoltatori di ogni età. La classifica attuale rappresenta dunque un mix di nuove promesse e leggende della musica, che continuano a lasciare il segno nel panorama musicale nazionale.