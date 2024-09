TANANAI presenta ‘Calmocobra’: il nuovo album in arrivo il 18 ottobre

Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo album “CALMOCOBRA”, che sarà disponibile da venerdì 18 ottobre. Questo progetto segue il successo del suo primo album “RAVE, ECLISSI” e contiene 12 tracce, di cui 9 inedite. I singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album, come “VELENO” e “STORIE BREVI” (quest’ultimo in collaborazione con Annalisa), hanno ottenuto il disco di platino. La nuovissima traccia “RAGNI” si aggiunge a questo panorama, segnando un’evoluzione nell’espressione artistica di Tananai, che si presenta in una luce più matura e consapevole.

Il nuovo album è stato scritto e interpretato da Tananai e ha visto la collaborazione alla produzione con Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, sotto la direzione artistica di Stefano Clessi. “CALMOCOBRA” sarà disponibile in digitale e in vari formati fisici, tra cui LP e CD standard. Inoltre, verranno offerte edizioni speciali autografate sullo Shop Universal, assieme a merchandising esclusivo come una giacca Levi’s Trucker personalizzata e una selezione di sticker e patch.

La tracklist dell’album include brani come “FANGO”, “BOOSTER”, “RAGNI”, “STORIA”, “NESSUN CONFINE”, e “RADIOHEAD”. Tananai si preparerà anche a tornare sul palco per una serie di concerti programmati in diverse città italiane per il mese di novembre, a partire dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo il 2 novembre. La tournée proseguirà con due date al Forum di Milano, e altre tappe a Firenze, Padova, Bari, Eboli, Roma, Livorno, Bologna, Pesaro, e infine a Torino il 3 dicembre.

Questa nuova fase della carriera di Tananai sembra promettere un’esperienza musicale ricca e variegata, con l’artista pronto a connettersi ancora di più con il suo pubblico, esplorando nuove sonorità e approfondendo le sue storie personali attraverso la musica. Per informazioni sugli spettacoli e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i suoi canali social ufficiali, inclusi Instagram e TikTok, dove Tananai condivide aggiornamenti costanti sulla sua musica e le sue attività.