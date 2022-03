Tananai, fresco di disco d’oro con Sess0 Occasionale, ha rilasciato una lunga intervista ad Il Fatto Quotidiano.

Il cantante ha poi parlato della sua vita sentimentale, che è felicemente appagata.

“Sono fidanzato e me lo ha chiesto pure Amadeus nella seconda sera in diretta davanti a tutti. Ho iniziato ad avere mille reazioni dentro di me (ride, ndr) in quel momento. Sono innamorato e felice. Se mi sono mai innamorato di un ragazzo? Non ho mai detto mai. Di conseguenza sono convinto di non essermi mai innamorato di un ragazzo, per ora. Non so cosa potrà mai succedere. Per ora ti direi di no soltanto perché sono innamorato della mia ragazza. Nella mia testa penso che sarà per sempre e spero sarà così. Mi sono innamorato della testa di molti ragazzi, quello sì. Dal punto di vista sentimentale non c’è mai stato nulla. Non chiudo nessuna porta insomma”.