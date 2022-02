Tananai oggi pomeriggio è stato ospite da zia Mara a Domenica In, ma probabilmente è passato inosservato quello che è successo su Twitter qualche ora prima.

– Ti ho portato la maglietta + LA VADO A METTERE SUBITO, CONDUCI TUUÜÛŪ

– #domenicain pic.twitter.com/KnWgo3vSDV — contechristino (@contechristino) February 13, 2022

Il cantante di Sanremo la sera prima è stato ospite di Propaganda Live dove ha confessato di voler partecipare all’Eurovision Song Contest. Un desiderio che si è trasformato in richiesta quando – il profilo Twitter della trasmissione – ha scritto ironicamente: “Se volete vincere l’Eurovision Song Contest, vi ricordiamo che Tananai è libero e disponibile. Rispondete, per favore“, taggando varie ambasciate: quella svizzera, quella maltese, quella portoghese e molte altre.

Tananai, l’ambasciata della Svizzera gli scrive per l’Eurovision

A sorpresa Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatrice della Svizzera, gli ha risposto: “Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”. Una battuta a cui lo stesso cantante ha risposto ironicamente: “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma“.

Tananai per Eurovision potrebbe diventare realtà?