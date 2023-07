Tananai, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Tananai in tour nel 2023: la scaletta dei concerti del cantautore milanese durante l’estate. L’ordine delle canzoni.

L’estate 2023 di Tananai sarà all’insegna dei concerti. Dopo essere stato grande protagonista, con risultati differenti, negli ultimi due Festival di Sanremo, il giovane cantautore milanese si è tuffato anche quest’anno non solo in splendide spiagge italiane, ma anche in un lungo tour cominciato addirittura il 1° giugno al Cortona Comics e con impegni programmati fino al 25 settembre, giorno in cui la voce di Tango sarà protagonista all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta dei suoi concerti?

Tananai in tour nel 2023: le date dei concerti

Dopo essere arrivato ultimo a Sanremo nel 2022 con Sesso occasionale, il giovane cantautore si è imposto nell’ultimo anno come uno degli artisti più originali e riconoscibili dell’attuale panorama pop italiano. Non a caso, molte delle sue canzoni sono diventate un successo, da Tango a Un altro mondo, il suo tormentone estivo in collaborazione con Marracash e con la produzione di Merk & Kremont.

Tananai

Per poter ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi, dunque, è possibile partecipare a uno dei tanti concerti in programma quest’estate. Ecco il calendario degli appuntamenti fin qui annunciati, dopo gli show di Cortona e Senigallia del mese di giugno:

– 4 luglio a Bologna

– 7 luglio a Brescia

– 14 luglio a Collegno (Torino)

– 15 luglio a Genova

– 21 luglio a Pordenone

– 28 luglio a Matera

– 29 luglio a Benevento

– 2 agosto a Jesolo (Venezia)

– 7 agosto a Pescara

– 8 agosto a Gallipoli (Lecce)

– 9 agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 11 agosto a Catania

– 12 agosto a Palermo

– 15 agosto a Olbia (Sassari)

– 17 agosto a Edolo (Brescia)

– 9 settembre a Sesto San Giovanni (Milano)

– 25 settembre a Roma

La scaletta dei concerti

Nonostante un repertorio ancora non particolarmente vasto, è difficile indovinare quale potrà essere la scaletta di tutti i concerti del cantautore. Al di là di qualche possibile variazione tra una data e l’altra, comunque, l’ordine delle canzoni dovrebbe essere quello già ascoltato al Cortona Comics.

Questi tutti i brani della scaletta del cantautore milanese:

– Quelli come noi

– Nera salsa di soia

– Gli anni migliori

– Volersi male

– Esagerata

– Piccola Gabber

– Tre quarti

– Campo minato

– Calcutta

– Maleducazione

– Sesso occasionale

– La dolce vita

– Rave, Eclissi

– Giugno

– Pasta

– Baby Goddamn

– 10k scale

– Ichnusa

– Abissale

– Serie A

– Fottimi

– Tango