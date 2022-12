Tananai in concerto al Mediolanum Forum nel 2023: data e biglietti

Tananai ha annunciato nel corso della semifinale di X Factor 2022 il suo primo concerto in un palazzetto, il Mediolanum Forum di Assa

Non si ferma l’ascesa rapidissima di Tananai, un artista passato nel giro di dodici mesi da essere un parziale sconosciuto a conquistare incredibilmente un palazzetto in Italia. L’artista milanese, caso dell’anno per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2022, ha annunciato nel corso della semifinale di X Factor 2022 il suo primo concerto al Forum di Milano, non proprio un palazzetto qualunque. Un’ennesima conferma dello status ormai acquisito di vero big della musica italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tananai al Forum di Assago: la data del concerto

Quando un artista così importante viene invitato come ospite in un programma televisivo, c’è sempre qualcosa da promuovere. Si tratta di una regola non scritta dell’industria musicale ormai da anni. Nel caso di Tananai, si pensava che la sua presenza a X Factor 2022 nella semifinale servisse però solamente per promuovere il suo primo album, Rave, Eclissi, uscito solo pochi giorni fa. Invece, a sorpresa il cantautore ha voluto dare a tutti i suoi fan, e anche alla sua stessa band, una notizia incredibile.

Uno dei suoi concerti della prossima primavera cambia location. Il giovane cantautore milanese è già riuscito a conquistare un palazzetto italiano. In particolare, la data precedentemente prevista al Fabrique di Milano è stata spostata al Mediolanum Forum di Assago, passando dal 18 maggio all’8 maggio 2023. Un passo in avanti straordinario per un artista che fino a un anno e mezzo fa non avrebbe potuto, probabilmente, ambire nemmeno al Fabrique.

Il tour e i biglietti di Tananai

Ovviamente i tagliandi già acquistati per il precedente appuntamento restano validi anche per la nuova data e la nuova venue. Restano invece per ora confermate tutte le date del Rave, Eclissi Live 2023, tour prodotto da Friends and Partners.

Il giro di concerti dell’artista partirà il 5 maggio dalla Casa della Musica di Napoli, proseguirà il 6 all’Atlantico Live di Roma, per poi passare al palazzetto milanese. Tornerà quindi nei club il 10 maggio, al Tuscany Hall di Firenze, per poi chiudere il 13 al Gran Teatro Geox di Padova. Per questi concerti, i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.