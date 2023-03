Tananai, i concerti del 2023: date e biglietti

Tananai ha aggiunto nuovi concerti nel suo tour 2023 dopo il successo di Sanremo: tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Continua a raccogliere consensi Tananai, uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore milanese, ultimo classificato nell’edizione 2022, si è preso la sua rivincita arrivando nella cinquina che si è giocato la vittoria nell’ultima edizione, grazie alla delicatezza della sua Tango, una delle canzoni più emozionanti della kermesse. E adesso è pronto a ripartire per un lungo tour che lo porterà nei palasport e nei maggiori festival italiani.

Il tour di Tananai nel 2023

Dopo aver conquistato il disco d’oro con la canzone sanremese e dopo aver raggiunto il sold out con la data al Forum, il giovane cantautore ha svelato due nuove date all’interno del suo prossimo giro di concerti: una data estiva, al Carroponte di Sesto San Giovanni, e una data nei palasport, sul finire di aprile a Ponte di Legno.

Tananai

Due nuovi appuntamenti che si aggiungono a quelli già programmati nel lungo tour tra i palazzetti italiani e quelli già confermati nel corso della prossima estate, all’interno dei tabelloni di alcuni dei festival più rinomati della nostra penisola.

Date e biglietti dei concerti

Manca dunque sempre meno all’inizio del tour. Non resta che riscoprire tutte le date in programma. Partiamo dalla leg nei palasport:

– 28 aprile al Palasport di Ponte di Legno (Brescia)

– 5 maggio al Palapartenope di Napoli

– 6 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

– 8 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 13 maggio alla Kioene Arena di Padova

Questi invece i concerti del cantautore nei festival:

– 24 giugno al Mamamia di Senigallia (Ancona)

– 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna

– 7 luglio al Brescia Summer Music di Brescia

– 14 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino)

– 21 luglio al Pordenone Live di Pordenone

– 28 luglio al Sonic Park Matera di Matera

– 2 agosto al Suonica Festival di Jesolo (Venezia)

– 4 agosto al Viper Summer Festival di Cinquale (Massa Carrara)

– 7 agosto allo Zoo Music Fest di Pescara

– 8 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (Lecce)

– 11 agosto al Sotto il vulcano Fest di Catania

– 9 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

I biglietti per tutti questi appuntamenti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.