Tananai e la ‘grande simpatia’ nata con una cantante di Amici: l’indiscrezione

Grande successo dopo l’ultimo posto a Sanremo 2022, Tananai però ha avuto la sua vera rivincita quest’anno, arrivando addirittura in top 5 al Festival. Tango continua ad andare forte in tutte le classifiche, perché a due mesi e mezzo da Sanremo è ancora in top 10 su iTunes, Spotify e Apple Music. Non solo notizie positive dal punto di vista professionale, anche nel privato pare che le cose vadano alla grande per il cantante, che sembra abbia stretto una nuova amicizia con una cantante di Amici. Stando a quello che ha rivelato il giornalista Ivan Rota su Dagospia, tra Tananai e Gaia Gozzi sarebbe nata ‘una grande simpatia’.

“Da Amici a Sanremo, poi silenzio, ma ora Gaia (Gozzi) è tornata alla grande con il singolo Estasi. Daniele Dezi, in arte Oragn3 è un produttore musicale romano ed è il fidanzato di Gaia Gozzi. Lei diceva tempo fa e postava una foto insieme: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”. Solo che da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai…”.

Che i due artisti stiano lavorando ad un duetto? Nel dubbio Amedeo Venza ha lanciato un rumor ancora più preciso…

Ma in che senso Gaia gozzi e Tananai pic.twitter.com/mR4HPsUTm8 — Alessia🥤 (@mymindandme123) April 21, 2023

Tananai sulla sua seconda volta al Festival di Sanremo.