Tananai e Camihawke: gossip su un possibile fidanzamento

Tananai e Camihawke continuano a far parlare di sé. Nonostante non si siano mai mostrati insieme in pubblico, si dice che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele. I due artisti si frequentano da diversi mesi ma preferiscono tenere segreta la loro storia, evitando di apparire insieme sui social.

Secondo Dagospia, il cantante e la creator avrebbero ufficializzato il loro fidanzamento, completato da un anello. L’indiscrezione rivela che Tananai, dopo la sua separazione da Sara Marino, si sarebbe legato stabilmente a Camilla Boniardi, in arte Camihawke. Recentemente, Tananai l’avrebbe anche presentata alla sua famiglia, segnando così un passo importante nella loro relazione. L’ufficializzazione del fidanzamento sarebbe avvenuta poco dopo che Camihawke è stata vista al concerto di Tananai a Milano.

Tuttavia, la notizia del fidanzamento non è ancora stata confermata ufficialmente. Camihawke, nei mesi scorsi, ha anche chiarito che preferisce mantenere il suo rapporto privato, non lasciando trapelare dettagli sui social. Ha dichiarato a Fanpage.it di comprendere la curiosità attorno alla sua vita, ma ha chiesto rispetto per i confini da preservare. Camilla ha rivelato: «È un momento felice, diciamo così», lasciando intendere che, pur tra le voci di gossip, il suo desiderio è quello di vivere la relazione in modo riservato.