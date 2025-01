TANANAI conquista l’Europa con il ‘Calmocobra European Tour 2025’

Tananai annuncia un nuovo capitolo della sua carriera con il Calmocobra European Tour, che porterà per la prima volta la sua energia sui palchi dei club europei. Questa avventura live, che si svolgerà ad aprile 2025, comprende sette concerti imperdibili. Il tour inizierà il 3 aprile a Zurigo e proseguirà con tappe a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, per concludersi a Parigi il 28 aprile. Questa iniziativa segna una significativa espansione della carriera dell’artista, pronto a conquistare anche il pubblico internazionale.

Il Calmocobra European Tour sarà un’occasione unica per i fan europei di vivere l’esperienza dei concerti di Tananai, che eseguirà i brani del suo repertorio, compresi quelli dall’album “Calmoco”, un lavoro che ha rappresentato un importante passo nella sua carriera musicale. Dopo questa tournée europea, Tananai tornerà in Italia per esibirsi in una serie di concerti durante i principali festival estivi. Gli eventi italiani inizieranno il 19 giugno a Roma e si concluderanno il 13 settembre a Caserta, all’interno della storica Reggia di Caserta.

Il calendario del tour europeo è il seguente:

– 3 aprile 2025: Zurigo – Volkshaus

– 4 aprile 2025: Lugano – Padiglione Conza

– 17 aprile 2025: Londra – Electric Ballroom

– 21 aprile 2025: Barcellona – Sala Apolo

– 23 aprile 2025: Amsterdam – Melkweg

– 26 aprile 2025: Bruxelles – Vk Concerts

– 28 aprile 2025: Parigi – La Machine Du Moulin Rouge

In estate, Tananai presenterà il “Calmocobra Live” in diversi festival, con il seguente programma:

– 19 giugno 2025: Roma – Rock in Roma

– 10 luglio 2025: Collegno (TO) – Flowers Festival

– 11 luglio 2025: Ferrara – Ferrara Summer Festival

– 18 luglio 2025: Servigliano (FM) – Nosound Fest

– 19 luglio 2025: Francavilla (CH) – Shock Wave Festival

– 25 luglio 2025: Genova – Balena Festival

– 5 agosto 2025: Lecce – Oversound Music Festival

– 6 agosto 2025: Barletta (BT) – Oversound Music Festival

– 8 agosto 2025: Palermo – Dream Pop Festival

– 9 agosto 2025: Catania – Sotto il vulcano Fest

– 13 agosto 2025: Cinquale (MS) – Arena della Versilia

– 5 settembre 2025: Milano – Milano Summer Festival

– 13 settembre 2025: Caserta – Un’Estate Da Belvedere nella Reggia di Caserta.

I biglietti per il tour sono disponibili online.