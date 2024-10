TANANAI “Calmocobra”: Rimanere Connessi con la Realtà

“CALMOCOBRA” è il secondo album di Tananai, in uscita il 18 ottobre. Composto da dodici tracce, di cui nove inedite, il progetto segna un passo verso una maggiore maturità e consapevolezza dell’artista, che si distacca dalla frenesia del music business. I singoli precedenti, come “VELENO” e “STORIE BREVI” con Annalisa, hanno già riscosso grandi successi e hanno preparato il terreno per questo nuovo lavoro.

Il tema centrale di “CALMOCOBRA” è l’importanza dei rapporti umani e delle emozioni che ne derivano. Tananai esprime il desiderio di mantenere la calma e di percepire la realtà in modo autentico, quasi contemplativo. La sua intenzione è quella di apprezzare ogni attimo della vita, riconoscendone la vera essenza, senza rincorrere traguardi illusori.

L’album è interamente scritto e interpretato da Tananai, che ha collaborato con Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio per la produzione, mentre Stefano Clessi ha curato la direzione artistica. La tracklist include brani come “FANGO”, “BOOSTER”, “RAGNI”, “PUNK LOVE”, fino a “RADIOHEAD”.

“CALMOCOBRA” sarà disponibile in vari formati, inclusi digitale, LP e CD standard. In esclusiva sullo Shop Universal, ci saranno versioni autografate, una musicassetta e un LP Picture Disc. Inoltre, i fan potranno acquistare una limitata Levi’s®️ Trucker Jacket personalizzata, insieme a merchandising come sticker e patch.

Per quanto riguarda il tour, Tananai si esibirà in diverse città italiane a partire dal 2 novembre, con la data zero a Jesolo. Le tappe successive includeranno Milano, Firenze, Padova, Bari, Eboli, Roma, Livorno, Bologna, Pesaro e infine Torino, dove si concluderà il 3 dicembre.

Con questo album, Tananai mostra una nuova dimensione artistica, invitando il pubblico a riflettere sui legami umani e sull’apprezzamento dei momenti che ci circondano, confermando la sua crescita personale e professionale nel panorama musicale.