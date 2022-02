Il Festival di Sanremo 2022 verrà ricordato per il ritorno del pubblico all’Ariston, il comeback di Elisa, la vittoria di Mahmood e Blanco, ma anche per un esordio non proprio ‘stellare’, ma certamente particolare di Tananai.

Il cantante ha conquistato il secondo posto a Sanremo Giovani ed è arrivato di diritto al Festival di Sanremo 2022, ma durante la prima serata qualcosa è andato storto ed è stato accusato di aver ‘steccato’ durante la sua esibizione. Invece di prendersela, l’artista (che ha anche parlato del suo orientamento) ha ironizzato in una storia Instagram: “Va benissimo così, io sono felicissimo al di là di quello che dicono. Ci sta è vero, la mia performance non è stata delle migliori, ma mi sono davvero divertito e non pensavo. Mi capiranno da morto. Sanremo è strano, eh? Io ero convinto di aver fatto una fic*ta, torno a casa: una m**da, stupenda sta roba! Tu vivi in una dimensione parallela. Sul palco tiravo delle stecche… Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live“. Dopo queste dichiarazioni ho iniziato ad amarlo.

Tananai e la reazione all’ultimo posto.

Ieri Amadeus e Sabrina Ferilli hanno letto la classifica di Sanremo 2022 e Tananai si è piazzato all’ultimo posto. Anche in questo caso il cantante ha reagito in modo strano. In una delle sue stories si vede Tananai che esulta quando viene annunciato alla venticinquesima posizione. E dopo questa sono ufficialmente un bimbo di Tananai!

questo che esulta per il 25° ma dove lo trovate un altro così #sanremo2022 pic.twitter.com/e80U93WgJZ — elisa (taylor’s version) 💐 (@printempsdesens) February 6, 2022

LIVELLO DI ICONICITÀ: TANANAI CHE ESULTA PER L’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA #Sanremo2022pic.twitter.com/iw7my0I9NW — Emily ◟̽◞̽💐 (@louvingharreh) February 6, 2022

Non credo di aver mai visto qualcuno felice dell’ultima posizione come tananai in questo Sanremo #Sanremo2022 #sanremo22 pic.twitter.com/bVCRSQooff — bongiovì francesca 🐺 (@BongioviF) February 6, 2022

“Raffaella Carrà è un mostro sacro. Lei in linea con il mio modo di vedere il mondo”.