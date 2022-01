Tananai a Sanremo 2022 con Sesso occasionale: il significato della canzone presentata dall’artista secondo classificato a Sanremo Giovani.

Era per molti il grande favorito della manifestazione Sanremo Giovani, che ha portato sul palco dell’Ariston tra i Big ben tre artisti. Alla fine, si è piazzato secondo dietro il talentuoso ma meno celebre Yuman. Una piccola sconfitta, ma che potrà essere cancellata tra i grandi. Tananai è infatti tra i tre ragazzi provenienti dalla kermesse dei giovani probabilmente il più intrigante, quello da tenere d’occhio. Mentre Matteo Romano vanta un seguito su TikTok importante, e Yuman viene invece sostenuto dalla critica, il giovane Tananai ha messo d’accordo il pubblico grazie anche all’appoggio di alcuni artisti di rilievo, come Fedez, che lo ha voluto nel suo ultimo album. E quando si muove il rapper milanese, il successo è quasi assicurato.

Tananai, Sesso occasionale: il significato

Affascinante, simpatico e con una grande faccia tosta. Tananai porterà sul palco dell’Ariston un brano che fin dal titolo fa comprendere bene quale sia il tema al centro del testo, non proprio incentrato sui massimi sistemi. E d’altronde non è questo che interessa al pubblico di riferimento dell’artista.

Tananai (ph. Alessandro Treves)

Canzone scritta dallo stesso interprete con l’aiuto di autori di grande successo come Davide Simonetta, Alessandro Raina e Paolo Antonacci (peraltro nipote di Gianni Morandi, in gara al Festival), Sesso occasionale presenta sonorità urban che rivestono una melodia tipicamente pop e italiana Elementi che potrebbero non piacere alla critica, ma che gli assicureranno grandi numeri tra il pubblico e in radio.

Tananai a Sanremo

Come gli altri ragazzi, Tananai debutta in questo Festival di Sanremo dopo aver conquistato il pass nella kermesse dedicata ai Giovani. Le aspettative non sono altissime, anche se più ‘pesanti’ rispetto agli altri due rivali. Perché sul cantautore di Cologno Monzese in molti hanno scommesso già da tempo. Nome che circola nell’ambiente da qualche anno, ha già pubblicato diverse hit, da poco ha duettato con Fedez e ora si trova davanti alla prova più difficile della sua vita, una prova che non potrà fallire. Immaginarlo in top 10 è obiettivamente troppo, ma non sorprenderebbe vederlo davanti sia a Yuman che a Romano alla fine della fiera.

