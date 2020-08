Il test più sicuro resta il tampone. È considerato lo standard, riconosce l’Rna del virus e si fa inserendo una sorta di cotton fioc nella gola e nel naso della persona da esaminare per prelevare le secrezioni respiratorie. Il campione raccolto viene poi portato in laboratorio, da dove arriva la risposta in 24-48 ore.

Da molto tempo sono poi disponibili i test sierologici, per la ricerca degli anticorpi che testimoniano il passaggio del coronavirus nell’organismo. Si tratta di due tipi di immunoglobuline, IgG e IgM, che si formano a distanza diversa dal primo contatto con il microorganismo (da 5 giorni a un mese). Questo esame si può fare con una goccia di sangue, cosiddetto “pungidito”, e dà risposta immediata oppure con prelievo venose e un passaggio in laboratorio.

Di recente stanno entrando sul mercato test rapidi, come quelli utilizzati in alcuni aeroporti, a partire da Fiumicino. Danno risposta in mezz’ora e sono cosiddetti antigenici, perché cercano le proteine del virus, appunto gli antigeni, sempre nelle secrezioni respiratorie. Il prelievo è quindi simile a quello del tampone ma in questo caso la risposta arriva senza bisogno di un laboratorio.

Il problema però è che al momento le Regioni si muovono in ordine sparso e i cittadini al rientro dalle vacanze non sanno con esattezza dove andare o a chi rivolgersi per effettuare un test. Di seguito, una breve guida sui centri disponibili a partire dalle grandi città.

TORINO

MILANO

GENOVA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

BARI

PALERMO