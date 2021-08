Sì ai tamponi gratuiti agli insegnanti, ma solo per chi rientra nella categoria dei fragili. Condizione, quest’ultima, che dovrà comunque essere dimostrata attraverso un certificato rilasciato dal medico curante. Dopo giorni di botta e risposta, il ministero dell’Istruzione mette la parola fine alla polemica sui test riservati al personale della scuola non ancora vaccinato. E, attraverso una nota esplicativa agli istituti, chiarisce il punto che nei giorni scorsi aveva fatto infuriare i presidi, convincendoli a non firmare il protocollo di sicurezza siglato il 14 agosto con i sindacati.