Ha avuto un incidente stradale mentre portava il latte al figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale. Niente di grave, ma l’uomo aveva paura di non arrivare in tempo dal figlio. A soccorrerlo sono stati gli agenti della polizia, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale.

E’ successo nel primo pomeriggio a San Giovanni. Un padre che viaggiava a bordo della sua auto diretto in ospedale con il latte destinato al figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale è stato tamponato. Sebbene il genitore, che viaggiava insieme al nonno del bimbo, non abbia riportato lesioni, l’uomo era molto preoccupato perché non avrebbe potuto raggiungere il neonato in ospedale per le 15.30. Ad aiutarlo una pattuglia della Sezione Volanti che lo ha trasportato in ospedale insieme al latte fondamentale per il bimbo.