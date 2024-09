Tamberi, i dubbi sulle Olimpiadi 2028 e la salute: “Un altro calcolo renale”

Gianmarco Tamberi, 32 anni, è incerto riguardo alla sua partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, soprattutto dopo la delusione vissuta durante i Giochi di Parigi 2024, in cui ha affrontato gravi problemi di salute. Tamberi ha confessato che è ancora presto per prendere una decisione, poiché è reduce da una stagione di gare intensa, culminata con la finale della Diamond League. Durante un’intervista, in occasione della riconsegna del tricolore olimpico al Quirinale, ha sottolineato la necessità di prendersi del tempo per riflettere e comprendere i suoi veri desideri, anziché rispondere impulsivamente.

Il campione ha affermato di sentirsi fisicamente bene dopo la finale olimpica, sebbene abbia dovuto affrontare altre due coliche renali subito dopo. Dopo i Giochi, i medici gli hanno fornito farmaci per alleviare il dolore e aiutare a sciogliere i calcoli renali, trattamento che, per motivi normativi, non ha potuto ricevere prima delle Olimpiadi. Tamberi ha spiegato quanto fosse doloroso convivere con questa condizione, affermando che chi ha vissuto simili esperienze può comprenderne la gravità.

Recentemente, è emerso che ha un ulteriore calcolo nel rene destro, attualmente non in grado di muoversi nell’uretere. Finché rimane nel rene, non rappresenta un problema immediato e Tamberi dovrà monitorarlo nel tempo. Ha anche rivelato che il suo problema renale sembra essere ereditario, poiché membri della sua famiglia hanno avuto situazioni simili.

In conclusione, mentre Tamberi si sta riprendendo fisicamente, la sua mente è ancora in fase di elaborazione riguardo al suo futuro nello sport. Ha promesso di prendersi il tempo necessario per valutare cosa vuole realmente prima di fare una scelta definitiva riguardo alla sua partecipazione alle Olimpiadi future. La sua esperienza evidenzia non solo le sfide atletiche ma anche quelle personali, che stanno plasmando il suo cammino verso il futuro.