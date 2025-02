Tamberi e l’annuncio a Sanremo 2028: “Vado alle Olimpiadi del 2028”

“Ci vediamo a Los Angeles 2028”. Con queste parole, Gianmarco Tamberi annuncia al Festival di Sanremo 2025 la sua intenzione di continuare la carriera sportiva. Dopo i difficili mesi seguiti ai Giochi Olimpici di Parigi, l’atleta racconta il dolore e la sfida di avvicinarsi a un obiettivo senza raggiungerlo. “Quando ti impegni al massimo e quasi ci riesci, perdi fiducia in te stesso e il coraggio di tornare in gioco,” ammette.

Tuttavia, Tamberi riflette su ciò che ha realmente fatto la differenza nella sua carriera: non sono state le vittorie, ma la determinazione di riprovare, soprattutto quando le difficoltà sembrano insormontabili. Nonostante la paura che lo accompagna, la sua voglia di affrontare nuovamente la sfida è maggiore. Esprime un forte desiderio di rimettersi in gioco, non solo per se stesso, ma anche per infondere speranza negli altri.

Con questo messaggio, Tamberi offre un esempio di resilienza e determinazione, sottolineando l’importanza di continuare a lottare, anche di fronte alle avversità. La sua dichiarazione non è solo una promessa personale ma un invito per tutti a non arrendersi mai, rimanendo sempre pronti a cogliere nuove opportunità. Il suo obiettivo ora è chiaro: puntare verso Los Angeles 2028, con la speranza che questo nuovo capitolo della sua carriera possa portarlo a raggiungere traguardi che fino ad ora sono stati solo un miraggio.