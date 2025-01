Tamberi e il ritiro: il messaggio su Instagram

Gianmarco Tamberi sta pensando al ritiro? Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 ha condiviso una storia enigmatica su Instagram, scrivendo: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”, su uno sfondo nero. Queste poche parole hanno subito suscitato speculazioni sul suo possibile ritiro, nonostante in passato Tamberi avesse dichiarato la sua intenzione di continuare a competere, in particolare dopo le Olimpiadi di Parigi.

Tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata. Tamberi, 32 anni, era tra i favoriti per la medaglia d’oro ai Giochi del 2024, ma ha dovuto affrontare seri problemi di salute a causa di un calcolo renale che gli ha causato forti dolori proprio nei giorni precedenti alla competizione. Sebbene si fosse qualificato per la finale, non è riuscito a esprimere il suo potenziale il giorno della gara, mancando così l’opportunità di lottare per le medaglie.

Con oltre tre anni che separano gli atleti dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, Tamberi avrebbe 36 anni all’epoca della competizione. Questa considerazione, unita agli imprevisti avvenimenti di salute e alla pressione delle ultime prestazioni, lo ha portato a riflettere sul futuro della sua carriera. Gli appassionati e gli esperti di atletica, ora, attendono il suo annuncio ufficiale, che potrebbe segnare la fine di una carriera notevole nel salto in alto.