Talos e Coin Metrics: l’acquisizione che trasforma le cripto

Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione e richiede una solida infrastruttura per sostenere la crescita degli investimenti istituzionali. In questo contesto, Talos, fornitore di infrastrutture per il trading di criptovalute, ha annunciato la prossima acquisizione di Coin Metrics, società di analisi blockchain con sede a Boston.

L’obiettivo di questa fusione è affrontare un problema chiave per le istituzioni finanziarie: la mancanza di affidabilità e l’assoluta frammentazione delle informazioni di mercato nel settore delle criptovalute. Talos intende sviluppare una piattaforma di dati che rivaluti i terminali Bloomberg, integrando dati di rete, modelli di rischio e prodotti di indice direttamente nei suoi sistemi di trading e gestione del portafoglio.

I termini dell’accordo rimangono confidenziali, ma fonti di Fortune suggeriscono che l’importo superi i 100 milioni di dollari, rendendola la più significativa acquisizione nella storia di Talos. Anton Katz, CEO di Talos, ha dichiarato che questa integrazione permetterà di sviluppare una soluzione completa per i clienti, ottimizzando l’intero ciclo di vita degli asset digitali, dalla fase di trading fino all’analisi dei dati di mercato.

A differenza dei mercati finanziari tradizionali, dove le informazioni sono supportate da lunghe storie di dati standardizzati, il settore delle criptovalute continua a presentare sfide legate alla trasparenza e all’affidabilità. L’acquisizione di Coin Metrics rappresenta, quindi, un passo importante per stabilire un’infrastruttura di criptovalute finalmente riconosciuta a livello istituzionale.