TALKING HEADS “STOP MAKING SENSE. ESPERIENZA DEL 40° ANNIVERSARIO” in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Il 19 ottobre debutta alla FESTA DEL CINEMA DI ROMA (16-27 ottobre) “STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE”, un evento speciale che celebra i 40 anni dall’uscita del celebre film concerto dei Talking Heads, diretto dal regista premio Oscar® Jonathan Demme. L’anteprima italiana si terrà al Teatro Olimpico di Roma, con la presentazione del critico Gino Castaldo, Jerry Harrison, storico chitarrista della band, e James Mockoski, responsabile del restauro del film. Questo progetto mira a rinnovare l’interesse per la band che ha radicalmente trasformato la creatività musicale, mescolando generi e creando performance innovative.

Dopo la proiezione a Roma, il 24 ottobre si svolgerà il “Stop Making Sense Party” all’Alcatraz di Milano, parte della nona edizione di JAZZMI 2024, con l’apertura delle prevendite a partire dal 23 settembre. Questo evento segnerà l’inizio dello “Stop Making Sense Tour Party”, che si sposterà in vari club e teatri italiani, con tappe che saranno annunciate in seguito. Solo per tre giorni, dall’11 al 13 novembre, il film sarà disponibile in sale italiane in 4K e audio Dolby Atmos 7.1, invitando il pubblico a partecipare con un dress code ispirato agli anni Ottanta, per rivivere l’atmosfera originale del film del 1984.

“STOP MAKING SENSE” è ambientato durante una performance della band al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre 1983, con un cast di musicisti di supporto che contribuiscono a un’esibizione energica e unica. Questa nuova edizione del film, completamente restaurata, include una colonna sonora rimasterizzata da Jerry Harrison ed è stata presentata al Toronto International Film Festival. Riconosciuto come il miglior film concerto di sempre, il film cattura l’essenza vivace e peculiare dello show dal vivo, sottolineando soluzioni creative come il famoso “Big Suit” di David Byrne e coreografie straordinarie.

“STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE” è un progetto esclusivo per l’Italia, realizzato da Nexo Studios e A24 in collaborazione con Ponderosa Music & Art, con Radio Capital e MYmovies come media partner. Il “Party” del 24 ottobre all’Alcatraz promette un’atmosfera unica, con DJ set, ospiti speciali e sorprese che riporteranno il pubblico negli anni Ottanta. I biglietti per Milano saranno disponibili a partire dal 23 settembre.