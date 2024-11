TALKING HEADS “FERMATI E RIFLETTI. Al cinema solo 11, 12 e 13 novembre

STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE è un progetto speciale che celebra il film omonimo dei TALKING HEADS, a 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane l’11, il 12 e il 13 novembre, in qualità 4K e con audio Dolby Atmos 7.1. Considerato il più grande film concerto mai realizzato, è stato presentato al Toronto International Film Festival e all’anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, con eventi speciali nei club, come il Party Tour a Milano all’Alcatraz.

“Stop Making Sense” ricostruisce perfettamente un concerto dal vivo dei Talking Heads, una band che ha rivoluzionato il panorama musicale con influenze e strutture compositive innovativi, esaltando la creatività delle performance visive. La colonna sonora del film è stata completamente rimasterizzata da Jerry Harrison, il chitarrista e tastierista della band.

Il film narra la prestazione della band al Pantages Theater di Hollywood nel dicembre del 1983, in un momento culminante della loro carriera, con David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison supportati da un gruppo di talentuosi musicisti. Questa nuova edizione del film è stata completamente restaurata in 4K, supervisionata da James Mockoski di American Zoetrope e distribuita in Italia da Nexo Studios e A24.

STOP MAKING SENSE è stato acclamato da critici come “il miglior film concerto mai visto” da The Village Voice e descritto come “una dose di felicità dall’inizio alla fine” dal The New Yorker. Girato in tre notti al Pantages Theatre di Los Angeles, il film cattura l’energia e l’originalità dello spettacolo dal vivo dei Talking Heads, con momenti iconici come il “Big Suit” di Byrne e la performance ipnotica della band. Laddove altri documentari tendono a includere interviste, Demme optò per un racconto esclusivamente visivo degli artisti sul palco, ridefinendo così i confini del genere rock.

STOP MAKING SENSE. 40 ANNIVERSARY EXPERIENCE è un progetto creato in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios e A24, in collaborazione con Ponderosa Music & Art, e con la partnership mediatica di Radio Capital e MYmovies.