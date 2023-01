Tales of Symphonia Remastered, nuovo trailer del sistema di gioco

Bandai Namco ha pubblicato il nuovo trailer di Tales of Symphonia Remastered, titolo disponibile dal 17 febbraio 2023 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il filmato mostra il gameplay che i giocatori potranno scoprire durante la loro missione in questa versione rimasterizzata del gioco di ruolo uscito nel 2003 su GameCube e PlayStation 2. Nel gioco sarà possibile esplorare un mondo ormai decadente per rigenerare Sylvarant e salvare al tempo stesso Tethe’alla. Per farlo i giocatori potranno usare potenti tecniche e attacchi all’unisono con i propri compagni di squadra così da sconfiggere gli avversari. Oltre alle armi e agli accessori che possono essere trovati, anche la creazione consentirà ai membri del gruppo di rigenerarsi e avanzare. Questo episodio della popolare saga JRPG Namco, il cui capitolo più recente è Tales of Arise, si tratta di uno dei più amati di tutta la saga dai fan storici.