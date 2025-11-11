12.9 C
Da stranotizie
Talenti in Musica e Arte al Civico Liceo di Varese

Domenica 16 novembre alle 15:30, si terrà un evento di arte e musica al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, con accesso gratuito. Durante il pomeriggio, allievi ed ex allievi del Liceo Artistico “Frattini” e del Liceo Musicale “Manzoni” presenteranno una mostra di opere visive e offriranno un concerto vocale e strumentale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno” ed è patrocinata dal Comune di Varese. L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività e l’impegno dei giovani, favorendo la collaborazione tra scuola, arte e musica.

