Talenti al femminile: le nuove voci della musica italiana

Emma Nolde, Anna Castiglia e Anna Carol sono tre giovani cantautrici e musiciste che si distinguono per la loro qualità artistica. Al Tempo delle Donne, evento tenutosi alla Triennale di Milano, hanno partecipato a un panel intitolato «Non ci sono donne in classifica (ma suonano nei locali, conquistano stellette dalla critica e vincono premi)».

Questo titolo provocatorio sottolinea un problema attuale nel mondo musicale, evidenziando come molte artiste di talento non ricevano la visibilità che meritano nonostante i successi nei locali, il riconoscimento della critica e i premi ottenuti. Le tre musiciste, con le loro esperienze e la loro musica, puntano a sfidare questi stereotipi e a dare voce a un intero movimento di artiste emergenti.

Durante l’incontro, Nolde, Castiglia e Carol hanno condiviso le loro esperienze, parlando delle difficoltà e delle sfide che affrontano nel settore musicale. Hanno enfatizzato l’importanza di creare spazi e opportunità per le donne nella musica, incoraggiando un cambiamento culturale che favorisca la loro visibilità e il loro riconoscimento.

Le loro esibizioni nei locali e il successo di critica dimostrano che, dietro il silenzio delle classifiche, c’è una vibrante scena musicale femminile pronta a emergere. L’evento ha posto l’accento sulla necessità di cambiare la narrazione attorno alle donne nella musica, rendendo omaggio al talento e alla passione di queste artiste.