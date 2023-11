Tale e Quale: Spice Girls distrutte, Conti interviene per evitare la polemica

Per l’ultima puntata di Tale e Quale Show Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni hanno dovuto imitare Spice Girls e così hanno cercato qualcuno che potesse aiutarli. Eva Grimaldi e Laura Freddi sono arrivate in soccorso dei due comici, ma da casa abbiamo notato subito che mancava un quinto membro. A svelare l’arcano c’ha pensato Carlo Conti: “Come vedete sono quattro e non cinque, questo è stato fatto per evitare la polemica“.

A quale polemica si riferisce Carlo? Presto detto, quella del blackface e la prova è che l’unica Spice che mancava in scena era proprio Mel B. Polemiche a parte, l’esibizione delle Spice nostrane è stata un autentico disastro, ma anche adorabilmente trash.

Cantiamo tutti insieme: “Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want” 🤣🎤

Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Eva Grimaldi e Laura Freddi interpretano le Spice Girls a #taleequaleshow pic.twitter.com/qMXu9BXpmo — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 3, 2023

Loretta Goggi è stata fin troppo buona: “Io come mi diverto con loro non mi diverto con nessuno. Bentornate a Laura Freddi ed Eva Grimaldi“.

Più realista invece Giorgio Panariello: “Io guardandovi pensavo ‘se ci fossero dei comici russi che li vedessero in televisione, cosa penserebbero?’. Mi meraviglio di Laura ed Eva che si confondono con questi qui“.

questa esibizione delle spice girls direttamente nelle teche rai #taleequaleshowpic.twitter.com/S6QXM2pQtT — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) November 3, 2023

Tale e Quale Show, Carlo Conti sul blackface.

Lo scorso settembre Carlo Conti aveva nuovamente parlato del tema del blackface: “Ritengo assurdo che il nostro Tale e Quale Show sia stato accusato di blackface, per delicatezza abbiamo deciso di eliminarlo accettando le indicazioni di Endemol che è una società internazionale. Ma seguendo lo stesso ragionamento arriveremo a decidere che nemmeno i biondi possono interpretare cantanti mori. Queste prese di posizione per un varietà mi paiono eccessive, oltre che ghettizzanti nei confronti dei tanti grandi artisti black che non potremo imitare. Per questo abbiamo preso una concorrente più nera di me. A Jasmine Rotolo però faremo anche interpretare cantanti bianchi: spero che nessuno si offenda per il whiteface“.

In realtà ogni anno il conduttore lancia shade e parla della polemica relativa al blackface. E infatti l’ha fatto anche un anno fa: “Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, Gaia. spero che nessun bianco si offenda per il whiteface“.