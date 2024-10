Tale e Quale Show vs. Storia di una Famiglia Virtuosa

Il 11 ottobre 2024, i dati Auditel mostrano un predominio della Rai negli ascolti televisivi, con Rai 1 che si aggiudica la prima serata grazie a “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, che ha registrato 3.538.000 spettatori e il 22,6% di share. Al secondo posto si trova Canale 5 con “Storia di una famiglia perbene” che ha ottenuto 2.167.000 spettatori (13,3%), seguito da Rete 4 con “Quarto Grado” che ha totalizzato 1.143.000 spettatori (8,2%).

Rai 1 ha inoltre conquistato l’access prime time con “Affari Tuoi”, presentato da Stefano De Martino, che ha raggiunto 5.396.000 spettatori e il 27,3% di share. Rai 1 si è dimostrata forte anche nel preserale con il quiz “Reazione a Catena”, che ha attratto 3.561.000 spettatori (22,9%).

Nell’access prime time, il secondo programma di Rai 1, “Cinque Minuti”, ha visto 3.976.000 spettatori (21,3%), mentre “Striscia La Notizia” di Canale 5 è arrivato a 2.494.000 spettatori (12,6%).

Nel preserale, Canale 5 ha piazzato “La Ruota della Fortuna” con 3.074.000 spettatori (21,2%), mentre Rai 3 ha avuto un buon afflusso con il notiziario “TGR”, che ha collezionato 2.491.000 spettatori (15,2%).

L’Auditel, che monitora gli ascolti tv, si basa su un campione di 16.100 famiglie, selezionate per rappresentare la popolazione italiana. Ogni famiglia è dotata di un apparecchio che registra i consumi televisivi in tempo reale, con dati pubblicati prima delle 10 del mattino.

In sintesi, la serata ha confermato il dominio della Rai nella programmazione televisiva, evidenziando il successo dei suoi format intrattenitivi e giochi a quiz, ponendo Canale 5 e altre reti in una posizione di svantaggio. Il coinvolgimento degli spettatori e l’affermazione di programma come “Tale e Quale Show” dimostrano la capacità della Rai di attrarre il pubblico, anche in un mercato televisivo competitivo.