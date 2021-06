E chi l’ha detto che Carlo Conti ha strizzato l’occhio solo alla quinta edizione del Grande Fratello Vip per la realizzazione del cast della nuova stagione di Tale e Quale Show? Secondo quanto trapelato su TvBlog, infatti, pare che anche molti ex naufraghi de L’Isola dei Famosi abbiano sostenuto il provino.

Fra questi ultimi segnalano l’attore Alex Belli ed il pugile Patrizio Oliva (entrambi ex naufraghi di Alessia Marcuzzi nel 2015); il rapper Moreno (che ha partecipato all’edizione di Raz Degan nel 2017) ed infine anche Peppe Quintale, l’attore comico che è naufragato in Honduras nel lontano 2008 (e che era stato provinato anche per partecipare all’ultima edizione, quella finita ieri sera).

Tale e Quale Show, la lista dei vip che hanno sostenuto il provino

Alex, Patrizio, Moreno e Peppe si aggiungerebbero così alla lunga lista di nomi che hanno sostenuto il provino per Carlo Conti: gli ex gieffini Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, ma anche Alba Parietti, Sandro Giacobbe, Roberta Morise, il comico Marco Bazzoni e le cantanti (poco conosciute, ma magari brave ad imitare) Gabriella Ferrone ed Aba.

Se da una parte Milly Carlucci per il suo Ballando con le Stelle predilige tutti i “vergini” da reality imponendo un vero e proprio veto per chi ha già partecipato ad Isole e Gieffe vari, dall’altra c’è Carlo Conti che ha già dimostrato in passato di essere più pop e di non aver alcun pregiudizio a riguardo.

