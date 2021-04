Tale e Quale Show sta scaldando i motori perché nella prossima stagione tornerà con una nuova edizione. Nel cast potrebbero esserci anche tre vipponi di Alfonso Signorini: Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Guenda Goria.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto, infatti, un successo mediatico senza precedenti ed a distanza di circa due mesi dalla fine i media continuano tutt’ora a parlare dei protagonisti che suscitano un grande interesse, dai Prelemi a Dayane Mello, passando per gli Zengavò fino ad arrivare a Tommaso Zorzi, arruolato nel cast fisso de L’Isola dei Famosi e del Maurizio Costanzo Show.

Alla luce di ciò Carlo Conti potrebbe davvero far razzia di vipponi e prenderli tutti e tre, dato che si sono candidati spontaneamente. Ultima – in ordine cronologico – proprio la figlia di Maria Teresa Ruta che ha confessato in diretta Instagram di aver già sostenuto in passato il provino per Tale e Quale Show e che le piacerebbe molto partecipare.

Tale e Quale Show: due ex vipponi di Alfonso Signorini si candidano https://t.co/Xm8sQHJoxJ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 8, 2021

Tale e Quale Show, Carlo Conti ha sempre avuto volti Mediaset nei cast

La presenza di Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Guenda Goria nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show non è irreale, dato che Carlo Conti in passato ha spesso avuto volti Mediaset fra i concorrenti.

Dall’ex tronista Francesco Monte ai cantanti di Amici come Marco Carta, Valerio Scanu, Roberta Bonanno, Karima Ammar, Federico Angelucci e Deborah Iurato; passando per gli ex concorrenti del Grande Fratello e Grande Fratello Vip, come Guendalina Tavassi, Filippo Bisciglia, Pago, Flavio Montrucchio, Raffaella Fico, Carmen Russo ed Antonella Elia.