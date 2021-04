Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione di Tale e Quale Show eppure si sono già candidati tre ex gieffini. Non solo i concorrenti del GF Vip, adesso anche una cantante ha espresso la volontà di sbarcare nel programma di Carlo Conti. Wanda Fisher durante una chiacchierata, mi ha confessato che le piacerebbe partecipare allo show canoro di Rai Uno.

“La trasmissione Tale e Quale Show mi piace tantissimo! La trovo molto divertente e rivela una bravura ineccepibile dei singoli partecipanti alla competizione. Sono davvero tutti bravi. Mi piacerebbe partecipare anche se non ho mai provato ad imitare nessuno perché non è nel mio stile e ho sempre dato in qualsiasi brano (jazz, blues e rock) una mia interpretazione e cercato di creare qualcosa di nuovo e interessante. – ha dichiarato Wanda a Biccy – Sarebbe una bella sfida per me ed amo molto mettermi in gioco soprattutto quando c’è in mezzo la musica. Per non sottovalutare i make up artist poi.

Certo se mi invitassero mi piacerebbe cantare un brano che io amo tanto e che è diventato il mio cavallo di battaglia dal titolo When a man loves a woman portata al successo da Michael Bolton e altri del mondo jazzistico ma senza trascurare la contemporaneità. Mi piacerebbe travestirmi da di Lady Gaga, Katy Perry, o anche dalle italiane Myss Keta o Noemi o perché no anche voci con cui ho lavorato come ad esempio la stupenda Iva Zanicchi e l’intramontabile Mina”.