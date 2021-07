Nel nuovo cast di Tale e Quale Show ci sarà anche un famoso vincitore di Amici. Famoso perché è stato il primo: sto parlando di Dennis Fantina. Il cantante (all’epoca trionfatore di Saranno Famosi) ha poi tentato la scalata a Sanremo Giovani ed ha partecipato anche a The Voice Of Italy, senza dimenticare lo show Notti sul Ghiaccio di Milly Carlucci. Questa per Fantina è l’ennesima possibilità che la Rai gli dà. Saprà sfruttarla al massimo?

Nel corso degli anni a Tale e Quale Show hanno partecipato numerosi ex alunni di Amici e tutti hanno fatto un’ottima figura. Da Marco Carta (uscito vincitore) a Valerio Scanu (anche lui trionfatore del torneo), passando per Karima Ammar, Deborah Iurato, Roberta Bonanno e Federico Angelucci.

Tale e Quale Show, i nomi certi del cast

Oltre Dennis Fantina parteciperanno alla nuova edizione di Tale e Quale Show anche Alba Parietti, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello dei The Jackal e, come anticipato da TvBlog, anche la cantante Francesca Alotta di Non Amarmi, vista anche a Ora o Mai Più e Music Farm. In lizza ci sarebbe anche Biagio Izzo.

Considerando che fra i nomi confermati ben cinque sono donne, se il cast dovesse essere composto come sempre da 10 vip, la parte femminile teoricamente dovrebbe essere chiusa. Parietti, Orlando, Johnson, Alotta e Nargi. Mica male.

