sabato – 25 Ottobre 2025
Spettacolo

Tale e Quale Show trionfa nel prime time italiano

Il programma di Carlo Conti, “Tale e Quale Show”, ha conquistato la serata di ieri su Rai1, attirando 2.937.000 telespettatori e ottenendo un notevole 20,1% di share. Al secondo posto si è classificato Canale 5 con “Tradimento”, che ha registrato 2.135.000 spettatori e un 15,1% di share. Rete 4 arriva terza con “Quarto Grado”, visto da 1.290.000 spettatori e con un 10,3% di share.

Nella parte bassa della classifica si trova Nove con “Fratelli di Crozza”, che ha raggiunto 938.000 spettatori, ottenendo il 5,4% di share. La7 ha trasmesso “Propaganda Live”, attirando 827.000 spettatori e un 6,3% di share. A seguire, Italia1 ha presentato “Assassin Club”, visto da 723.000 persone con il 4,3% di share. Rai3 ha proposto “FarWest”, che ha ottenuto 540.000 spettatori e il 3,7% di share. Tv8 ha trasmesso “Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo”, fermandosi a 387.000 spettatori e un 2,5% di share, mentre Rai2 ha chiuso con “Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è”, che ha attratto 385.000 spettatori e un 2,3% di share.

In access prime time, Canale 5 ha vinto con “La Ruota della Fortuna”, ottenendo un notevole 25,1% di share e 4.857.000 spettatori. Rai1 si è posizionata secondo con “Affari Tuoi”, che ha totalizzato 4.295.000 spettatori e un 22,1% di share.

