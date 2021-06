I rumor alla fine si sono rivelati essere veri: due vipponi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini approderanno sul palco di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Non ce l’avrebbero fatta Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, mentre resterebbe tutt’ora incerta Rosalinda Cannavò. Gli unici due ufficiali sono Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, rimasti sotto l’occhio attento delle telecamere per 6 mesi interi classificandosi sul podio insieme a Tommaso Zorzi, vincitore.

Quello di quest’anno sarà un cast super pop perché Carlo Conti, oltre ad aver chiamato due finalisti del GF Vip, ha arruolato anche Ciro Priello, vincitore della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Oltre lui sarebbero confermate – via TvBlog – anche Federica Nargi e Deborah Johnson (figlia del più celebre Wess Johnson), cantante famoso in Italia per essere stato il bassista di Rocky Roberts e per aver inciso insieme a Dori Ghezzi il brano Un corpo e un’anima.

Tale e Quale Show, Deborah chiamata per aggirare il problema blackface?

Sarebbe quindi Deborah Johnson l’artista chiamata, secondo TvBlog, per aggirare il problema del blackface. Ma spero vivamente che la cantante possa interpretare chiunque indistintamente dal colore della pelle.

Come già scritto qua su Biccy qualche giorno fa, il problema del blackface nasce negli Stati Uniti d’America e lì tutti imitano tutti senza alterare la tonalità della pelle. Abbiamo quindi visto Tom Holland (uomo bianco) interpretare Rihanna (donna nera), ma anche Taye Diggs (uomo nero) interpretare Madonna (donna bianca). Questo è ciò che dovrebbe avvenire a Tale e Quale Show se Carlo Conti vuole evitare ulteriori polemiche.

Ad ogni modo il cast per metà è già stato annunciato: chi saranno gli altri cinque?

