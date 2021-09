Tale e Quale Show tornerà su Rai Uno venerdì 17 settembre (scontrandosi contro la seconda puntata del Grande Fratello Vip) e nel cast, come già sottolineato, ci sono molti volti che hanno in qualche modo animato la scorsa edizione del reality di Canale 5. Da Stefania Orlando a Cristiano Malgioglio, passando per Alba Parietti fino a Pierpaolo Pretelli.

L’ex concorrente, fra le pagine del settimanale Mio, ha confessato quale sarà il suo mood durante tutta la competizione:

“Se credo di poter vincere? No, assolutamente! Non ho mai fatto nemmeno un concorso nella mia vita perché ho sempre temuto la competizione: mi sono sempre ritenuta inferiore agli altri. Vincere no, convincere sì: aspiro a fare bella figura. Sono molto felice, Carlo l’ho sempre stimato: è un grande professionista, estremamente simpatico, serio. Ho sempre ammirato la sua calma prima di salire sul palco, ti trasmette tranquillità”.

Stefania Orlando, vi ricordo, ha sostenuto più volte il provino per Tale e Quale Show nel corso degli anni, ma alla fine non è mai stata scelta. Quest’anno, invece, dopo la bella figura fatta al GF Vip è stata chiamata ed arruolata senza alcun casting, basandosi esclusivamente su quelli passati.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio lo volevano a Star in the Star?

Nel cast della trasmissione di Conti ci sarà anche il già citato Malgioglio che, dopo aver tirato una frecciatina ai fan di Pierpaolo Pretelli, ha svelato che il suo nome era finito anche sulla scrivania del programma Star in the Star, ma alla fine non se n’è fatto di niente.

“Nicola Savino mi ha detto che la prima idea per la giuria di Star in the Star era di chiamare me, lui e Asia Argento (poi sono stati scelti Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola, ndr). Ma a me non ha contattato nessuno e comunque avrei scelto Tale e Quale Show. Credo che il programma di Mediaset sia diverso dal nostro, più simile a Il Cantante Mascherato e in ogni caso non vedo problemi. Carlo è un vincente, gioioso, allegro e la squadra è collaudata”.