La nuova edizione spagnola di Tale e Quale Show (che si chiama Tu Cara Me Suena) è tornata ieri con la prima puntata che è stata introdotta con uno splendido omaggio a Raffaella Carrà.

Se da noi Carlo Conti si è limitato a dedicare l’intera edizione alla Raffa nazionale mandando in onda brevi estratti delle sue imitazioni, in Spagna hanno fatto le cose più in grande.

Il programma ha infatti chiamato a rapporto vari ex concorrenti che si sono esibiti in un medley dei successi della Carrà, alcune truccate da lei, altri invece semplicemente in borghese.

Il risultato? Un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà, in Spagna amatissima da sempre.

L’omaggio del #taleequaleshow spagnolo a Raffaella Carrà ❤️ pic.twitter.com/W7WZ50JtbA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 5, 2021

Raffaella Carrà, gli spagnoli che le hanno reso omaggio

A scendere in pista per imitare la Carrà sono state Lorena Gómez, Melody, Cristina Ramos e Roko che hanno cantato (truccata e vestita da lei) pezzi come Yo no sé vivir sin ti, En el amor todo es empezar, Rumore e Hay que venir al sur. Poi – nei loro panni – altri ex concorrenti come Carolina Ferre, Arturo Valls, Xuso Jones, Falete, Blas Cantó, la Terremoto de Alcorcón, Soraya e Nerea Rodríguez.