Tale e Quale Show sfida Endless Love: Amadeus in difficoltà su Nove

Il 4 ottobre 2024, Rai ha dominato gli ascolti televisivi, conquistando le fasce di prima serata, access prime time e preserale, secondo i dati Auditel. Rai 1 ha avuto successo grazie al programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, che ha registrato 3.147.000 spettatori e uno share del 20,6%, superando così gli altri canali in competizione, come Canale 5 con “Endless Love” (2.269.000 spettatori, 14%) e Rete 4 con “Quarto Grado” (1.151.000 spettatori, 8,4%).

Nell’access prime time, Rai 1 continua a primeggiare con “Affari Tuoi”, che ha ottenuto 5.155.000 spettatori e un notevole share del 26,4%. Seguono Rai 1 con “Cinque Minuti” (4.204.000 spettatori, 22,3%) e Canale 5 con “Striscia La Notizia” (2.599.000 spettatori, 13,3%). Anche nella fascia del preserale, Rai 1 ha confermato la sua leadership con “Reazione a Catena”, che ha registrato 3.282.000 spettatori (21,4%), mentre “La Ruota della Fortuna” di Canale 5 ha totalizzato 3.013.000 spettatori (20,8%).

Analizzando i secondi programmi storici, “Reazione a Catena – L’Intesa Vincente” ha raggiunto 2.332.000 spettatori (19%), evidenziando ulteriormente la forza del palinsesto di Rai 1. Al di fuori dei primi posti, Canale 5 e Rai 3 hanno tentato di tenere il passo, con buoni risultati ma senza riuscire a sovrastare i canali Rai.

Rai 3 ha ottenuto risultati dignitosi con “Un Posto al Sole” (1.414.000 spettatori, 7,2%) e “Blob” (908.000 spettatori, 5,2%). Le altre emittenti, come La7, Nove e Italia 1, hanno registrato ascolti inferiori, dimostrando la predominanza delle reti Rai nella giornata.

Il sistema di monitoraggio Auditel si basa su un campione di 16.100 famiglie italiane, le quali consentono di analizzare il consumo televisivo minuto per minuto e fornire dati aggiornati. La trasparenza e l’affidabilità di questi dati contribuiscono a delineare le dinamiche del mercato televisivo italiano, confermando la posizione di Rai come leader in questa fase della programmazione autunnale.