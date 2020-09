Non solo Virginio e Pago, ieri sera nella prima puntata di Tale e Quale Show si è esibita anche Carolina Rey. La conduttrice ha vestito i panni di Elettra Lamborghini e questa è la prima volta che la regina italiana del twerking viene imitata nel programma di Carlo Conti.

La conduttrice ha cantato Musica (e il resto scompare) e se l’è cavata abbastanza bene. Onestamente Carolina non è stata tra le mie preferite e anche a livello di trucco mi ricordava più Julia Volkova delle tATu, che Elettra. Il pubblico invece ha adorato la Rey e basta controllare i commenti sulla pagina ufficiale di Tale e Quale Show e i tweet con l’hashtag #taleequaleshow per capire che l’imitazione della Lamborghini era tra le preferite degli spettatori.

“Devo fare Elettra Lamborghini, mi diverte un sacco. Sono preoccupatissima di twerkare, il twerk non so se mi riuscirà perché io sono un palo della luce. Lei si sposa e io mi sono vestita da bomboniera per omaggiarla. – ha dichiarato Carolina – Proverò a farla al meglio e a far scomparire tutto, tranne la musica”.