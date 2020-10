La scorsa settimana Giulia Sol a Tale e Quale Show ha imitato Christina Aguilera e se l’è cavata abbastanza bene, ieri sera però non le è andata altrettanto bene. L’attrice questa volta ha vestito i panni di Alessandra Amoroso ed ha cantato Mambo Salentino e Karaoke, ma personalmente ho trovato le due esibizioni terribili a livello vocale (il look c’era), più che un’imitazione a me è sembrata una caricatura venuta male…di Sandra Milo.

Va detto che la giuria invece ha speso delle bellissime parole per la performance della Sol (ma qualcuno ha mai sentito uscire una critica dalla bocca dei giurati di Tale e Quale Show?).

Loretta Goggi ha fatto i suoi complimenti alla concorrente: “Sei stata molto brava, davvero complimenti. In Karaoke hai perso il timbro di Ale per una frazione di secondo. Ti muovi molto bene, sei davvero elegante. Spero che tu possa toglierti tante soddisfazioni. Complimenti, brava, bravissima. Sei stata perfetta soprattutto nel primo“.

Anche Giorgio Panariello sembra aver gradito l’imitazione fatta da Giulia: “Che dire, mi sei piaciuta molto, sei stata brava. Ti ho preferito in Karaoke. L’Amoroso ha una voce particolarissima, non era una prova facile, ma tu l’hai azzeccata e presa in pieno. Diciamo che è stata una sfida non facile, ma tu sei stata davvero brava“.

Nonostante i complimenti dei giurati, la Sol si è piazzata solo al settimo posto (su 10) nella classifica finale, con 43 punti.

Giulia Sol imita Alessandra Amoroso a Tale e Quale Show: i video.