Ad un anno dalla sua meravigliosa esibizione con Shallow di Lady Gaga, Ieri sera Lidia Schillaci ha imitato Beyoncé a Tale e Quale Show (con Carlo Conti che è tornato al timone). L’attrice ha cantato Listen in maniera impeccabile, ha anche ricordato la voce della popstar americana, purtroppo invece mi tocca bocciare trucco e parrucco. Più che Beyonce, Lidia mi sembrava Selvaggia Roma (appena entrata al GF Vip).

Lidia Schillaci canta Listen, la clip della performance.

Con la sua esibizione Lidia ha convinto colleghi e giudici ed ha vinto la puntata con ben 70 punti. Dietro di lei si è piazzato Virginio con 59 punti e al terzo gradino del podio Agostino Penna con 55.

Loretta Goggi ha speso delle bellissime parole per la concorrente: “Bravissima davvero, sono ammirata, non ho parole e non trovo aggettivi. Non trovo nulla per commentare quello che ho visto. Hai fatto un lavoro splendido, tu, la vocal coach, il costumista, tutti. La tua voce è incredibile, c’è poco altro da dire. La ricordavi, ma secondo me c’hai messo tanto di te in questa interpretazione. Nonostante sei identica a Beyoncé io ti ho trovata ricca di anima, meravigliosa te lo dico sul serio“.

Tale e Quale Show le vecchie imitazioni di Beyoncé.

