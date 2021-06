Tale e Quale Show sta per entrare in un bel ginepraio perché secondo quanto riporta TvBlog verso il cast starebbe per arrivare un’artista afrodiscendente chiamata per aggirare il problema BlackFace, che da quest’anno non sarà più riproposto.

Il programma di Carlo Conti, infatti, dopo 10 edizioni si reinventa accogliendo la proposta di varie associazioni (nel dettaglio Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) nel non proporre più BlackFace in tv.

La lettera alla Rai era stata inviata a gennaio dello scorso anno con oggetto “Invito ad abbandonare la pratica del BlackFace dalle trasmissioni di intrattenimento del servizio televisivo pubblico“ ed indirizzata al direttore di Rai per il sociale Giovanni Parapini, al direttore di Rai Uno Stefano Coletta, al regista di Tale e Quale Show Maurizio Pagnussat e al conduttore della trasmissione Carlo Conti.

Detto, fatto.

Tale e Quale Show, la Rai si impegna: “Non faremo mai più blackface” https://t.co/BJx4anbxqX #TaleeQualeShow — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 27, 2021

Tale e Quale Show, perché c’è il rischio di finire in un ginepraio di polemiche

Perché ho parlato di ginepraio? Perché secondo quanto scritto da TvBlog nel cast arriverebbe una vip afrodiscendente chiamata ad interpretare altri artisti afrodiscendenti. “Una mossa pensata anche per permettere di portare in scena imitazioni di artisti di colore, che altrimenti non potrebbero realizzarsi“. In poche parole i neri interpretano i neri, i bianchi interpretano i bianchi. Così fosse sarebbe a mio avviso un errore perché ancora più ghettizzante: tutti dovrebbero avere l’opportunità di imitare tutti.

Il problema del BlackFace nasce negli Stati Uniti d’America e lì tutti imitano tutti senza alterare la tonalità della pelle. Abbiamo quindi visto Tom Holland (uomo bianco) interpretare Rihanna (donna nera), ma anche Taye Diggs (uomo nero) interpretare Madonna (donna bianca). Questo è ciò che dovrebbe avvenire a Tale e Quale Show se Carlo Conti vuole evitare ulteriori polemiche.