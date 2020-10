Ad una settimana esatta da Britney Spears anche Christina Aguilera è sbarcata a Tale e Quale Show. Nella puntata di ieri Giulia Sol ha imitato Xtina cantando la hit Candyman. Se Carolina Rey era quasi identica alla principessa del pop, in questo caso la somiglianza secondo me non c’era, ma a livello vocale forse se l’è cavata meglio la Sol, anche se siamo lontani dall’originale.

Nonostante tutto ai giudici questa Christina Aguilera è piaciuta molto, in particolar modo a Vincenzo Salemme: “Lei è da standing ovation, l’hai imitata benissimo e la ricordi tantissimo, sei praticamente identica. Hai fatto un numero top, devo fare i complimenti al coreografo. Pazzesca c’è poco altro da aggiungere. Avevi una padronanza internazionale, sembravi una popstar anglosassone. Tutto perfetto era uno spettacolo di alto livello“.

Anche Giorgio Panariello ha fatto i suoi complimenti all’attrice: “Che dire, davvero molto brava. Anzi, sei stata bravissima, tutto il numero era bello. Mi ha colpito tanto lo show e poi c’è anche da dire che tu non sei una ballerina. Hai dato una carica sensuale all’esibizione, la stessa che Christina ha messo nel suo video musicale”.

Grazie ai voti dei giurati, Giulia Sol si è piazzata al terzo posto della classifica, dietro a Pago e Virginio.

Un successo internazionale proprio qui sul palco di #taleequaleshow!#GiuliaSol è @xtina Come ha cantato? pic.twitter.com/gVHP23Ekc6 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 9, 2020

Tale e Quale Show, il video integrale della performance di Giulia Sol.