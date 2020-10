Carlo Conti mercoledì ha annunciato di aver contratto il CoronaVirus e così ieri sera ha condotto in live da casa sua la prima puntata del torneo di Tale e Quale Show.

In gara sono tornati diversi vip delle scorse edizioni, tra cui anche Francesco Monte, che ieri ha vestito i panni di Harry Styles ed ha cantato Watermelon Sguar. La somiglianza c’era (da lontano se non altro), la voce non proprio, ma la presenza scenica proprio no.

Del mio stesso parere era anche Carlo Verdone, un giudice di Tale e Quale Show che finalmente ha mosso mezza critica ad un concorrente: “C’hai messo molta energia e tutto, questo è vero. Hai cantato abbastanza bene, il brano è simpatico, energico ed estivo. Forse però ho notato che mi sarebbe piaciuto vederti muovere di più, essere più pazzo e invece niente. Avrei voluto vederti anche interagire con le ballerine. Ti dovevi scatenare di più. Purtroppo è così, dovevi essere più folle“.

Loretta Goggi invece ha difeso Monte (ma che strano): “Secondo me sbagli Carlo, lui non ha fatto il pazzo con le ragazze per via del Covid“.

Gli attacchi più duri però sono arrivati sui social (soprattutto Twitter), dove le fan di Harry si sono scatenate e hanno scritto di tutto contro l’ex tronista di Uomini e Donne.

Francesco Monte e la performance a Tale e Quale Show, il video.

HARRY TUTTA L’ITALIA TI CHIEDE SCUSA PER FRANCESCO MONTE. LUI INSIEME A CHI HA PERMESSO STA CAGATA NON SANNO QUELLO CHE STANNO FACENDO PERDONACI HARRY, PERDONACI#taleequaleshow pic.twitter.com/PBzC2KWJPx — Marty Tom Holland Stan (@martyisbackk) October 30, 2020