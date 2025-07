Tale e Quale Show: ecco i primi nomi del cast 2023!

L’attesa sta per finire: “Tale e Quale Show” tornerà presto sui nostri schermi, con Carlo Conti pronto a condurre una nuova entusiasmante edizione. Le prime indiscrezioni sul cast hanno iniziato a circolare, creando grande fermento tra i fan del programma di Rai 1.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, si fanno avanti i primi nomi dei concorrenti. Secondo rumor recenti, tra i papabili figureggia Sabina Stilo, una showgirl con una lunga carriera alle spalle, nota anche per la sua partecipazione a vari programmi negli anni Ottanta. La Stilo ha sostenuto un provino con l’intento di tornare in scena e rilanciare la sua immagine.

Un altro nome che si fa sempre più insistente è quello di Mavi, già apprezzata come pupilla di Nino D’Angelo e con un passato nei talent show. Anche lei spera di ricevere una chiamata da Conti dopo tentativi precedenti senza successo.

Nelle ultimissime ore, un altro possibile concorrente è emerso: Jonathan Kashanian. La sua presenza sarebbe stata confermata da un’indiscrezione circolata su Instagram, sebbene la sua partecipazione non sia ancora ufficiale.

Infine, Patrizia Pellegrino rimane in corsa, tenendo viva la speranza di far parte del cast, nonostante alcune delusioni. Con l’annuncio atteso nelle prossime settimane, i fan sono in trepidante attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo questa nuova stagione.