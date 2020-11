Carlo Conti è da tempo positivo al CoronaVirus e se la scorsa puntata è riuscito a presentare Tale e Quale Show in diretta via Skype dal salotto di casa, questa settimane le sue condizioni sono peggiorate e Rai Uno ha così scartato l’ipotesi ‘conduzione a distanza’, dando al conduttore il tempo di guarire.

Al timone dell’ottava puntata di Tale e Quale Show (la seconda dedicata al torneo dei campioni) non ci sarà però un sostituto vero e proprio (come invece successo ad X Factor), ma saranno quattro: una conduzione corale a staffetta affidata ai volti noti del programma: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli.

Per non fare uno sgarbo a nessuno Rai Uno e Carlo Conti hanno così deciso di far condurre tutti. Anche in questo caso – come al Grande Fratello Vip – il pubblico in studio potrebbe non esserci a causa del nuovo DPCM.

Tale e Quale Show, la nuova puntata

Nella nuova puntata di Tale e Quale Show con la conduzione corale di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli assisteremo alle imitazioni di Franco Simone (Virginio), Anastacia (Barbara Cola), Katy Perry (Jessica Morlacchi), Raf (Francesco Monte), Antonella Ruggiero (Lidia Schillaci), Geri Halliwell (Carolina Rey), David Bowie (Sergio Muniz), Anna Tatangelo (Giulia Sol), Renato Zero (interpretato sia da Pago, che da Agostino Penna).