Tale e Quale Show dopo l’estate tornerà con la sua undicesima edizione e nel cast potrebbero esserci due ex vipponi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.

Il primo aveva parlato dello show di Carlo Conti appena uscito dalla casa del GF Vip:

“Tale e Quale Show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte. E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare. Ci devo lavorare su. Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton“.

Mentre l’attrice ha aperto le porte allo show di Carlo Conti ai microfoni di Turchese Baracchi.

“Tale e Quale Show? Certo, lo farei di corsa!”.

Tale e Quale Show, Carlo Conti ha sempre avuto volti Mediaset nei cast

La presenza di Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show non è irreale, dato che Carlo Conti in passato ha spesso avuto volti Mediaset fra i concorrenti.

Dall’ex tronista Francesco Monte ai cantanti di Amici come Marco Carta, Valerio Scanu, Roberta Bonanno, Karima Ammar, Federico Angelucci e Deborah Iurato; passando per gli ex concorrenti del Grande Fratello e Grande Fratello Vip, come Guendalina Tavassi, Filippo Bisciglia, Pago, Flavio Montrucchio, Raffaella Fico, Carmen Russo ed Antonella Elia.