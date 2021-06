Prosegue senza sosta la girandola di nomi che hanno sostenuto il provino per la nuova edizione di Tale e Quale Show ed anche nel nuovo quintetto c’è una spruzzata di Grande Fratello Vip: Alba Parietti.

Oltre Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e la coppia composta da Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, anche la mamma di Francesco Oppini avrebbe sostenuto il provino per Tale e Quale Show al grido di #GFVip5Power, parola di TvBlog.

Il noto portale televisivo ha poi svelato che oltre la Parietti avrebbe sostenuto il provino anche il comico di Colorado Marco Bazzoni (in arte Baz), la cantante Gabriella Ferrone, il cantautore Sandro Giacobbe e la conduttrice e showgirl Roberta Morise, che ha già avuto modo di lavorare con Carlo Conti a L’Eredità ed ai Migliori Anni. Recentemente l’abbiamo vista anche alla conduzione dei Fatti Vostri con Giancarlo Magalli.

Tale e Quale Show dopo dopo 10 edizioni si reinventa ed ha accolto la proposta di varie associazioni (nel dettaglio Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) nel non proporre più BlackFace.

La lettera alla Rai era stata inviata a gennaio dello scorso anno con oggetto “Invito ad abbandonare la pratica del BlackFace dalle trasmissioni di intrattenimento del servizio televisivo pubblico“ ed indirizzata al direttore di Rai per il sociale Giovanni Parapini, al direttore di Rai Uno Stefano Coletta, al regista di Tale e Quale Show Maurizio Pagnussat e al conduttore della trasmissione Carlo Conti.

Ecco la risposta della Rai

“Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”.