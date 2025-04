Tale e Quale Show Croazia: Devin imita Angelina e Damiano

Nella versione croata di Tale e Quale Show, Devin Juraj ha impressionato il pubblico con le sue esibizioni, esibendosi come Damiano David dei Maneskin e cantando “I Wanna Be Your Slave”. In un’altra performance, ha interpretato “La Noia” di Angelina Mango, ma nonostante il suo talento e la sua presenza scenica, i giurati hanno dato un punteggio molto basso, solo 22 punti. La sua interpretazione, pur essendo vocalmente buona e in italiano fluente, non è stata apprezzata, portandolo a ricevere il punteggio più basso della serata.

Nonostante questo, Juraj si è distinto come uno dei migliori concorrenti dell’edizione, con un totale di 216 punti. Le sue esibizioni più riuscite sono state quelle sulle note di “El Préstamo” di Maluma e “Tea” di Tea Tairović. Riconosciuto per la sua altezza e presenza fisica, Juraj è stato paragonato a RuPaul, ma ha dimostrato di avere un buon controllo vocale, rendendo le sue performance più coinvolgenti.

Il programma, versione croata dell’italiano Tale e Quale Show, ha visto anche riferimenti a hit italiane famose, confermando l’influenza della musica italiana a livello internazionale. La performance di Devin rappresenta quindi un punto di incontro tra culture diverse, unendo le tradizioni musicali italiane e croate in un contesto di intrattenimento. Nonostante le critiche, il suo percorso nel programma rimane positivo, facendolo emergere come un talentuoso concorrente nel panorama musicale croato.