Tale e Quale Show: classifica della seconda puntata e chi imiteranno nella prossima

La seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è scivolata via come i problemi di Angelina Mango.

Il programma, in onda ininterrottamente dal 2012, è giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, ma nonostante questo non sembra affatto stanco. La giuria è azzeccata e il cast dei vip in gara è ogni anno sempre più pop. Ginevra Lamborghini e Pamela Prati reduci dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip ne sono una dimostrazione.

Dopo la vittoria di Gaudiano nei panni di Tiziano Ferro durante la scorsa puntata, ieri sera hanno trionfato a parimerito Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che hanno vestito i panni rispettivamente di Harry Styles e Noa. Secondo gradino del podio per Luca Gaudiano che ha imitato Francesco Sarcina e terza Jasmine Rotolo nei panni di Irene Cara.

“Just stop your crying

It’s a sign of the times

We gotta get away from here” 🎤

Esibizione da brividi quella di Lorenzo Licitra che interpreta #HarryStyles a #taleequaleshow pic.twitter.com/ifRVkmpcfK

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023