Tale e Quale Show tornerà a settembre con Carlo Conti ed in queste settimane gli autori stanno chiudendo il cast che mai come quest’anno è nazional popolare. Oltre le confermate Stefania Orlando e Alba Parietti, infatti, arriverà anche Ciro Priello dei The Jackal, visto recentemente nel successo streaming LOL Chi ride è fuori di Prime Video.

Quello di Ciro è un talento versatile, dato che nella vita recita e per passione balla: nel 2003 tentò anche la scalata ad Amici come ballerino.

“Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini” – si legge su GossipeTv – “Poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle selezioni per il Serale non venni mai chiamato. Finii tra il pubblico”.

Ciro Priello di LOL – Chi Ride È Fuori in passato è stato scartato da Maria De Filippi https://t.co/T9Zq3QJNxI #LOL2 #lolchirideefuori — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 3, 2021

Gli altri nomi che hanno sostenuto il provino sono variegati ed alcuni molto famosi come Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria (che si è proposta anche per partecipare a Temptation Island insieme al fidanzato), Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò. A loro si aggiungerebbero le cantanti (poco conosciute) Aba e Gabriella Ferrone, il comico Marco Bazzoni, Sandro Giacobbe, il rapper Moreno, l’ex pugile Patrizio Oliva, Peppe Quintale ed Alex Belli.

Tale e Quale Show, gli ultimi nomi che hanno sostenuto il provino

A loro si aggiungerebbero gli ultimi nomi trapelati su TvBlog, ovvero l’ex velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi, l’ex conduttrice e concorrente del Grande Fratello, Melita Toniolo, la cantante Francesca Alotta, la conduttrice di Rai Gulp Elena Ballerini, l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, la conduttrice di Paperissima Juliana Moreira ed il comico Massimo Bagnato.

Vi incuriosisce qualcuno di loro?