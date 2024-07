Tale e Quale Show, cantante vicina alla firma e i 17 vip provinati

Proprio come Ballando con le Stelle, a fine settembre tornerà anche Tale e Quale Show (con Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi). Carlo Conti da mesi è al lavoro per formare il cast della nuova edizione e pare che ai casting siano arrivati anche molti volti de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Il conduttore però vuole anche personaggi con voci importanti e cantanti professionisti e tra questi pare ci sia già una ad un passo dalla firma. Secondo quello che ha riportato Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi, Manuela Villa dovrebbe essere una dei nuovi concorrenti della trasmissione di Rai Uno.

“Quest’anno Carlo sta contattando artisti con voci ‘importanti’ e anche cantanti professionisti. Forse non tutti sanno che tra questi cantanti professionisti è in pole position l’esuberante Manuela Villa, figlia dell’indimenticata Claudio”.

Tale e Quale Show: i vip provinati quest’anno.

Tra i personaggi che si sono presentati ai casting ci sarebbero anche delle drag queen e diversi protagonisti dei reality: “Micol Incorvaia, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Nadia Rinaldi, Federico Lauri, Karma B, Rosanna Banfi, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Massimiliano Varrese, Giorgio Manetti”.

Nessun provino invece per Edoardo Tavassi: “Circola questa notizia che io avrei fatto il provino per Tale e Quale Show e sarei stato bocciato. A parte che non ci sarebbe niente di male sia a fare il provino sia a essere bocciato però non è vero! Non ho mai fatto il provino per questa trasmissione, ma vi spiego anche il perché: io non potrei mai riuscire a sopportare sia le ore di trucco, a stare fermo, per una questione mia di ansia e soprattutto quando ti fanno lo stampo della faccia dove devi rimanere con questa maschera… perché lo ha fatto mia sorella e l’ho visto, e per il mio stato psicologico quella cosa è tipo fantascienza. Non so perché abbiano detto che l’ho fatto“.